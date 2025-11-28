Ad Azzate il musical Pierino e il Libro con la voce di Enrico Ruggeri

Un viaggio di musica, voce e immagini sta per accendere l’inverno di Azzate: il musical Pierino e il Libro, con la presenza di Enrico Ruggeri, arriverà in paese come dono alla comunità, offrendo al pubblico una serata gratuita che intreccia emozione, racconto e condivisione. Un dono alla comunità firmato Bcc e Ccr Insieme La scelta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ad Azzate il musical “Pierino e il Libro” con la voce di Enrico Ruggeri

