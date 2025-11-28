Acta Diuturna | si presenta la ristampa a Palazzo Zanca

Messinatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 1 dicembre, alle ore 17, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sarà presentata la ristampa dell’unica copia custodita presso l’Archivio Storico Comunale, dal titolo "Acta Diuturna". Il volume, scritto tra il 1940 e il 1943, dall’allora direttore della Biblioteca comunale "Cannizzaro". 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

acta diuturna presenta ristampaLa presentazione del volume “Acta Diuturna”, cronistoria della guerra vissuta a Messina - Lunedì 1 dicembre, alle ore 17, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sarà presentata la ristampa dell’unica copia custodita presso l’Archivio Storico Comunale, dal titolo “ACTA DIUTURNA”. Come scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Acta Diuturna Presenta Ristampa