Acta Diuturna | si presenta la ristampa a Palazzo Zanca
Lunedì 1 dicembre, alle ore 17, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sarà presentata la ristampa dell’unica copia custodita presso l’Archivio Storico Comunale, dal titolo "Acta Diuturna". Il volume, scritto tra il 1940 e il 1943, dall’allora direttore della Biblioteca comunale "Cannizzaro". 🔗 Leggi su Messinatoday.it
