Acireale operazione dei Carabinieri | arresti dopo inseguimenti e tentativi di fuga

Controlli straordinari tra Acireale e Aci Catena. Una notte di verifiche a tappeto nei territori di Acireale e Aci Catena ha trasformato un consueto servizio sul territorio in una vasta operazione contro criminalità, irregolarità e situazioni potenzialmente pericolose. I Carabinieri della Compagnia locale, affiancati dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania e da tecnici di Enel Distribuzione S.p.A., hanno eseguito una serie di interventi mirati con risultati significativi. Arresti dopo inseguimenti e tentativi di fuga. Ad Aci Catena è finito in manette un 46enne di Santa Venerina, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso alla guida nonostante la patente sospesa.

