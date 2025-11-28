Acireale nasce il gruppo FdI in consiglio comunale | oggi la presentazione

Cataniatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle ore 12:15, nella sede di Acireale di Fratelli D'Italia, in Via Paolo Vasta 20, si terrà presentazione del neo costituito gruppo in consiglio comunale del gruppo di Fratelli d'Italia. Il nuovo gruppo è costituito dai consiglieri Comunali Giuseppe Ferlito, Gaetano Di Mauro e Ugo Trovato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

