Accusato di stupro sui figli di 3 e 4 anni padre va a processo con l’amico | la mamma lo aveva già denunciato

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è stato accusato di violenza sessuale sui figli di 3 e 4 anni insieme a un amico. La mamma dei bimbi, dalla quale il 35enne si stava separando, aveva già denunciato presunti abusi, ma il tutto era stato archiviato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

