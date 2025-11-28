Accoltella uomo nel messinese arrestata romena
Avrebbe accoltellato un uomo di 57 anni di Falcone al culmine di una lite, per questo i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno proceduto al fermo di una donna 30enne di origini romene indiziata del delitto di tentato omicidio aggravato. Ad operare sono stati i militari dell’Arma della stazione di Falcone a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
