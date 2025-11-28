Accoltella un uomo dopo una lite 30enne arrestata per tentato omicidio
Ha accoltellato un uomo di 57 anni al culmine di una lite, per questo una donna rumena è stata arrestata dai carabinieri per tentato omicidio. I fatti si sono verificati nei giorni scorsi a Falcone. I carabinieri sono intervenuti insieme al 118. Lì hanno trovato la vittima con ferite e lesioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
