Abio per la pediatria | donati cinque porta flebo colorati all' ospedale di Sondrio
Abio Sondrio, l'Associazione per il bambino in ospedale, da anni attiva nel reparto di pediatria dell'ospedale del capoluogo, ha donato cinque aste porta flebo per i piccoli degenti che necessitano di terapie. Colorate, a forma di unicorno, fenicottero e giraffa, oltre a garantire la piena. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
