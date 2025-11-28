Abio per la pediatria | donati cinque porta flebo colorati all' ospedale di Sondrio

Sondriotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abio Sondrio, l'Associazione per il bambino in ospedale, da anni attiva nel reparto di pediatria dell'ospedale del capoluogo, ha donato cinque aste porta flebo per i piccoli degenti che necessitano di terapie. Colorate, a forma di unicorno, fenicottero e giraffa, oltre a garantire la piena. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

