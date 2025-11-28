Abetone apre in anticipo | piste sciistiche disponibili dal 29 novembre

ABETONE – L’apertura anticipata dell’ Abetone segna l’avvio della stagione sciistica 2025-2026 già da domani (29 novembre). Le nevicate degli ultimi giorni e il deciso calo delle temperature hanno creato condizioni favorevoli per consolidare il fondo e attivare l’innevamento programmato, permettendo una partenza con una settimana d’anticipo rispetto al tradizionale ponte dell’Immacolata. Le verifiche svolte in mattinata hanno confermato la buona qualità del manto nevoso, rendendo possibile l’apertura di alcune piste sia nell’area principale sia nel comprensorio della Val di Luce. Nel weekend del 29 e 30 novembre si potrà sciare sulle piste Zeno 3 e Stadio Slalom, servite dalla telecabina Ovovia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

