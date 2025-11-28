Abetone apre in anticipo | piste sciistiche disponibili dal 29 novembre

Corrieretoscano.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABETONE – L’apertura anticipata dell’ Abetone segna l’avvio della stagione sciistica 2025-2026 già da domani (29 novembre). Le nevicate degli ultimi giorni e il deciso calo delle temperature hanno creato condizioni favorevoli per consolidare il fondo e attivare l’innevamento programmato, permettendo una partenza con una settimana d’anticipo rispetto al tradizionale ponte dell’Immacolata. Le verifiche svolte in mattinata hanno confermato la buona qualità del manto nevoso, rendendo possibile l’apertura di alcune piste sia nell’area principale sia nel comprensorio della Val di Luce. Nel weekend del 29 e 30 novembre si potrà sciare sulle piste Zeno 3 e Stadio Slalom, servite dalla telecabina Ovovia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

abetone apre anticipo pisteL'Abetone anticipa l'apertura della stagione sciistica: quali sono le piste aperte dal 29 novembre e quanto costa - Nel comprensorio di Abetone e Val di Luce, sulla Montagna Pistoiese, la stagione sciistica inizia quest’anno con una settimana di anticipo. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

abetone apre anticipo pisteAbetone, ci siamo: piste e impianti da sci aperti (in anticipo), ecco quali. Il prezzo dello skipass - La conferma ufficiale è arrivata dopo che i referenti delle principali società impiantistiche hanno verificato le previsioni meteo e la tenuta del manto bianco ... Segnala msn.com

Sciare in primavera. Neve all’Abetone, la stagione non è finita: le piste aperte - Oggi, 24 marzo, il comprensorio ha regalato un paesaggio meraviglioso a sciatori e non solo. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Abetone Apre Anticipo Piste