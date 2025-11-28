Abc | bilancio respinto in Consiglio la maggioranza vota compatta

Il Bilancio 2024 dell’Azienda dei beni comuni è stato respinto al mittente. E stavolta, in Consiglio comunale, la maggioranza ha votato tutta a favore (l’opposizione ha votato contraria). Niente più divisioni nel centrodestra, dunque, di fronte alla netta relazione dell’assessore al Bilancio, Ada. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

