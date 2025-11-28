Abbiamo la soluzione Palmoli l’annuncio sulla famiglia nel bosco | Si è mosso il padre

La vicenda della famiglia soprannominata dai media come la famiglia nel bosco sembra essere arrivata a un punto di svolta, almeno secondo il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli. Dopo settimane di tensioni, polemiche e silenzi interrotti solo dalle comunicazioni degli avvocati, il primo cittadino ha annunciato un cambiamento che definisce significativo. Nathan Trevallion avrebbe visionato un casolare messo a disposizione da un imprenditore locale e ne sarebbe rimasto favorevolmente colpito. Un dettaglio che, nella ricostruzione del sindaco, potrebbe trasformarsi nella chiave per riportare i tre figli della coppia, due gemelli di 6 anni e un bambino di 8, accanto ai genitori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it