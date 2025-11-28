A21 Torino-Piacenza tutte le chiusure programmate dal 28 novembre

Dal 28 novembre al 6 dicembre sono state programmate chiusure autostradali che interessano l'A21 Torino-Piacenza.Tratto A21: Asti EstDalAl: 28112025 22:00 – 29112025 06:00Per chi viaggia in entrambe le direzioni è prevista la chiusura dell’entrata.Chiusura totale rampe in entrata per Torino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

