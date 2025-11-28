A Verona ha aperto la prima Casa Arcobaleno per tutelare le persone Lgbtqia+ vittime di discriminazioni
A Verona è stato inaugurato un nuovo “Centro antidiscriminazione” dedicato alle persone Lgbtqia+: la “Rainbow House Verona” è uno spazio pensato per l’accoglienza, l’ascolto, la tutela e il sostegno di chi subisce discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Il. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È ufficiale: @anytimefitnessbussolengo ha aperto le sue porte! Siamo arrivati a 59 Club in Italia e questo è il terzo nella zona di Verona. Il Club è pronto ad accogliere tutti gli iscritti, H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. Tutto lo Staff non vede l’ora di conosc - facebook.com Vai su Facebook
Hellas prima, Verona Women dopo: due partite consecutive in uno stadio per la prima volta - Attraverso un post sui propri canali social, l'Hellas Verona ha annunciato un'iniziativa mai vista prima nel calcio italiano. sport.sky.it scrive
Runner morta nel sonno a Verona, aperta un'inchiesta per omicidio colposo - La Procura di Verona ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo in concorso sulla morte della runner Anna Zilio, 39 anni, trovata senza vita nel suo letto il 14 ottobre. Lo riporta msn.com