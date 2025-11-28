A Terni si accende il Natale delle donne | Clima di festa ma non mettiamo in ombra le sofferenze
Il Natale di Terni è donna. Taglio del nastro – virtuale – per il calendario di iniziative che segnerà il programma degli eventi da oggi, 28 novembre, fino alla prossima festa di San Valentino, con “la donna al centro di questo tema”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
Giovedì si accende il ritmo ai Caraibi! Pront? a lasciare la settimana fuori dalla porta? Alle Piscine dello Stadio di Terni ogni giovedì dalle 21:00 alle 22:30 la sala si trasforma in un mix di salsa, bachata e good vibes: energia pura, zero pensieri, solo music - facebook.com Vai su Facebook
Natele a Terni: un viaggio tra arte, storia e impegno sociale dedicato alle donne - «Un viaggio tra arte, storia ed impegno sociale, una galleria a cielo aperto che darà spazio ad una riflessione collettiva su un tema attuale come la parità di genere e il contrasto alla violenza». Secondo umbria24.it
Terni, da Terni a Greccio con il Treno delle Fiabe di Natale: appuntamento sabato 14 e domenica 15 dicembre - Manca poco al sold out per i prossimi due appuntamenti con il Treno delle Fiabe di Natale, in partenza da Terni per raggiungere la stazione di Greccio sabato 14 e domenica 15 dicembre. Si legge su ilmessaggero.it
Natale: Terni, pranzo in fraternità per 120 persone più povere con il vescovo Soddu - Segno di solidarietà con i più poveri, il tradizionale appuntamento natalizio del pranzo di Natale in fraternità del 25 dicembre, che si è tenuto nell’oratorio della parrocchia San Francesco a Terni, ... Da agensir.it