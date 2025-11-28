A Sassuolo arrivano i campionati italiani assoluti di wheelchair tennis

Modenatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, vedrà sfidarsi dal 3 al 7 dicembre sui campi dello Sporting Club Sassuolo i migliori giocatori del panorama nazionale nella categoria open maschile, femminile e quad di tennis wheelchair (atleti con disabilità agli arti inferiori). 🔗 Leggi su Modenatoday.it

