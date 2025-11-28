A Roma il 15 per cento delle imprese femminili è gestito da donne straniere

A Roma cresce l’imprenditoria femminile. Nella Capitale, sono circa 100.000 le aziende guidate da donne di cui circa il 15% straniere. È questo il dato dal quale si è partiti nel corso dell’edizione 2025 “Donne per Roma”, l’appuntamento annuale promosso da Terziario Donna Confcommercio Roma.Donne. 🔗 Leggi su Romatoday.it

