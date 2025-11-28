A processo per l' aggressione a un gioiellerie prosciolto Danilo Quarto | Non fu estorsione

Baritoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato prosciolto dalle accuse Danilo Quarto, l'imprenditore barese nel settore della sicurezza privata finito a processo a Milano per un'aggressione ai danni di un gioielliere milanese, Lorenzo Ruzza.La decisione, come riporta MilanoToday, è stata assunta dai giudici della settima sezione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

