A processo per l' aggressione a un gioiellerie prosciolto Danilo Quarto | Non fu estorsione
È stato prosciolto dalle accuse Danilo Quarto, l'imprenditore barese nel settore della sicurezza privata finito a processo a Milano per un'aggressione ai danni di un gioielliere milanese, Lorenzo Ruzza.La decisione, come riporta MilanoToday, è stata assunta dai giudici della settima sezione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
