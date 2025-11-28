A Pozzuoli ha aperto jamme jà

Napolitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Jamme jà» è un’espressione napoletana che letteralmente significa «andiamo» o «andiamo in un luogo», espressione napoletana resa celebre da Bisio nel film “Benvenuti al Sud”. Tuttavia, il suo significato va oltre il semplice invito a spostarsi infatti nel nostro caso è il nome della nuova. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Pozzuoli Ha Aperto Jamme