A Polcenigo l' onda sonora del Rapsodia Saxophone Quartet
Atteso nella serata di sabato 29 novembre, alle ore 20.30, al Teatro Comunale di Polcenigo, il concerto dell’eclettico Rapsodia Saxophone Quartet, una giovane formazione che ha fatto della versatilità e della potenza evocativa del sassofono la propria cifra artistica. Strumento nato per la musica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Polcenigo (Friuli): il gorgazzo, il castello e gli eventi - Al cospetto di Polcenigo ci si trova in uno dei Borghi più belli d’Italia che un’amena regione come il Friuli Venezia Giulia ha l’onore di ospitare entro i confini della provincia di Pordenone. ilturista.info scrive
‘Rapsodia Manzoniana’, il docufilm lecchese questa sera in onda su Rai3 - LECCO – Andrà in onda questa sera, su Rai3, in seconda serata, ‘Rapsodia Manzoniana’, il docufilm nato da un’idea di Mons. Lo riporta msn.com