A polcenigo il concerto della giovane ensemble Rapsodia Saxophone Quartet
POLCENIGO – Atteso nella serata di sabato 29 novembre, alle ore 20.30, al Teatro Comunale di Polcenigo, il concerto dell’eclettico Rapsodia Saxophone Quartet, una giovane formazione che ha fatto della versatilità e della potenza evocativa del sassofono la propria cifra artistica. Strumento nato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rapsodia Saxophone Quartet – Concerto a Polcenigo Sabato 29 novembre 2025, il Teatro Comunale di Polcenigo ospita una serata dedicata al fascino del sax, tra energia, eleganza e sonorità moderne. Il Rapsodia Saxophone Quartet porterà sul palco un - facebook.com Vai su Facebook