A polcenigo il concerto della giovane ensemble Rapsodia Saxophone Quartet

Pordenonetoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

POLCENIGO – Atteso nella serata di sabato 29 novembre, alle ore 20.30, al Teatro Comunale di Polcenigo, il concerto dell’eclettico Rapsodia Saxophone Quartet, una giovane formazione che ha fatto della versatilità e della potenza evocativa del sassofono la propria cifra artistica. Strumento nato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Polcenigo Concerto Giovane Ensemble