A Palazzo Ischitella torna il Les Amis Charity Market il mercatino solidale della Fondazione Gabriella Fabbrocini
Domani 29 e domenica 30 novembre, dalle 10:00 alle 19:00, gli spazi di Palazzo Ischitella, alla Riviera di Chiaia, ospiteranno la nuova edizione del “Les Amis Charity Market”, il mercatino solidale promosso dalla Fondazione Gabriella Fabbrocini per sostenere la ricerca contro il tumore al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Lunedì 20 novembre ? ore 19:30 Palazzo Ischitella - via Riviera di Chiaia 270 - Salone gruppo Industriale Tecno ( primo piano) Un evento organizzato dalla Fondazione Franco Michele Napolitano, promoter sponsor il gruppo Tecno Lombardi che ospita - facebook.com Vai su Facebook