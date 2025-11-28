A Palazzo Ischitella torna il Les Amis Charity Market il mercatino solidale della Fondazione Gabriella Fabbrocini

Napolitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani 29 e domenica 30 novembre, dalle 10:00 alle 19:00, gli spazi di Palazzo Ischitella, alla Riviera di Chiaia, ospiteranno la nuova edizione del “Les Amis Charity Market”, il mercatino solidale promosso dalla Fondazione Gabriella Fabbrocini per sostenere la ricerca contro il tumore al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Ischitella Torna Les