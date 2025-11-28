A Ostia una giornata di studi sulla tutela delle finanze pubbliche
Ostia, 28 novembre 2025 – Nella giornata di giovedì 27 novembre 2025 si è svolta presso la Scuola di Polizia EconomicoFinanziaria della Guardia di Finanza di Roma, Lido di Ostia, sita in Via Delle Fiamme Gialle 1416, la giornata di studi in collaborazione con la Corte dei conti sul tema “Corte dei conti e Guardia di finanza unite per la tutela delle finanze pubbliche”, al quale hanno partecipato, in qualità di relatori, Magistrati della Corte dei conti, Ufficiali della Guardia di finanza e qualificati esperti del settore provenienti dal mondo accademico. L’evento, che ha rappresentato un momento di riflessione e approfondimento sui molteplici aspetti relativi alla tutela delle finanze pubbliche, è stato aperto dagli indirizzi di saluto del Comandante della Scuola, Generale di Divisione Giancarlo Trotta, del Direttore della Scuola di Alta Formazione della Corte dei Conti, Dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
