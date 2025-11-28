A Novara arrivano le guardie giurate anche armate sugli autobus

Guardie giurate e bordo dei bus in città.È questa la novità che entrerà in vigore a partire dal 2026 per il trasporto pubblico novarese. La Sun ha annunciato che, per supportare il personale già presente a bordo, sulle corse degli autobus cittadini viaggerà anche il personale di un'azienda di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

ARRIVA A NOVARA “INNOVATION TALK: LA VOCE DELL’INNOVAZIONE” La Regione Piemonte, in collaborazione con CSI Piemonte, promuove un ciclo di incontri dedicati a istituzioni, imprese, università e protagonisti dell’innovazione per raccontare i ris - facebook.com Vai su Facebook

Roma, su bus e metro Atac controllori «scortati» da 60 guardie giurate - «Motivi di sicurezza», spiegano dal quartier generale di via Prenestina riferendosi alle tante aggressioni al personale. Secondo roma.corriere.it

Arrivano le guardie giurate sulle spiagge - E' l'iniziativa varata da alcuni giorni dall'Amministrazione di Cavallino Treporti in collaborazione con ... Si legge su ilgazzettino.it

Furti negli ospedali di Pagani e Scafati, saranno sorvegliati da guardie giurate armate - Arrivano guardie giurate armate che vigileranno all'interno dei presidi ospedalieri Tortora e ... Da ilmattino.it