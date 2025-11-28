A Napoli manifestazione contro la manovra di Governo | No alla finanziaria di guerra

Manifestazione a Napoli contro la manovra economica del Governo Meloni. E domani attivisti in viaggio per Roma per la manifestazione nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Torna a Napoli per l’edizione 2025 il , la manifestazione di orientamento dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si svolgerà mercoledì 26 e giovedì 27 novembre dalle 9:00 alle 13:30 presso la Mos - facebook.com Vai su Facebook

A Napoli manifestazione contro la manovra di Governo: “No alla finanziaria di guerra” - Manifestazione a Napoli contro la manovra economica del Governo Meloni. Da fanpage.it

Napoli si blocca per lo sciopero: "Il Governo ci dia più salari e meno armi" |VIDEO - Sono alcuni dei temi lanciati dallo sciopero Usb che questa mattina ha paralizzato Napoli. Riporta napolitoday.it

Sciopero generale, migliaia in piazza a Napoli contro la manovra del governo Meloni - Il corteo partito da piazza Matteotti per lo sciopero generale contro la Manovra finanziaria del governo Meloni ha raggiunto piazza dei Martiri davanti la ... Da msn.com