A Monza la conferenza con l' erede dei conti Durini
Giulio Durini si dedica ormai da molti anni all'operazione di recupero e di rilancio della storica Fondazione Durini, creata per celebrare l'epopea degli antichi conti di Monza. Sarà lui fra gli ospiti della conferenza storica "Monza dai De Leyva ai Durini", organizzata dall'associazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La #ConferenzaStampa di Mister Paolo #Bianco dopo #MonzaCesena ? https://youtu.be/MY6AmzLNMlI?si=yxs81ymiwIcLT8Pd - facebook.com Vai su Facebook
La #ConferenzaStampa di Mister Paolo #Bianco dopo #MonzaSpezia ? youtu.be/E6OEhrIdv0Q?si… Vai su X
A Monza la conferenza con l'erede dei conti Durini - Giulio Durini si dedica ormai da molti anni all'operazione di recupero e di rilancio della storica Fondazione Durini, creata per celebrare l'epopea degli antichi conti di Monza. Si legge su monzatoday.it
Monza alla ricerca dell'erede di Di Gregorio: contatti in corso per Pietro Terracciano - L'affidabile portiere classe '90 è un'idea del Monza, società ancora alla ricerca dell'erede di Di ... Segnala m.tuttomercatoweb.com