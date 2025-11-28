A Monza la conferenza con l' erede dei conti Durini

Monzatoday.it | 28 nov 2025

Giulio Durini si dedica ormai da molti anni all'operazione di recupero e di rilancio della storica Fondazione Durini, creata per celebrare l'epopea degli antichi conti di Monza. Sarà lui fra gli ospiti della conferenza storica "Monza dai De Leyva ai Durini", organizzata dall'associazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

