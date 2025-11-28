A Monza il corteo per lo sciopero generale | le strade coinvolte

Anche Monza si mobilita per lo sciopero generale. In città la manifestazione è fissata per il tardo pomeriggio del 28 novembre, con partenza alle 18 da piazza Castello.Una giornata di mobilitazione nazionale che ha coinvolto diversi settori, a partire da quello dei trasporti, con un corteo che a.

Diffondiamo il percorso del corteo dello SCIOPERO GENERALE di venerdì 28 novembre a Monza. Contro l'economia di guerra, blocchiamo tutto! A seguire serata musicale presso il giardini pubblici NEI a sostegno della Rete Lotte Sociali Monza e Brianza.

#corteo Sabato 22/11/2025 dalle ore 09.00 a fine Concentramento interno del parco Trotter Percorso: VIA PADOVA-VIA MOSSO-VIA RUSSO–VIA CAVEZZALI-VIA PADOVA–VIA DEI TRANSITI–VIALE MONZA–VIA ROVERETO–VIA GIACOSA termine

Monza, oggi è il giorno dello sciopero generale: corteo e servizi ridotti - Al centro della protesta c'è il richiamo a un autunno di mobilitazioni che, da settembre, ha visto crescere assemblee, iniziative territoriali e scioperi studenteschi.

Sciopero generale del 28 novembre con corteo a Monza: quali servizi a rischio, Atm e Net rimandano al 30 - Venerdì 28 novembre sciopero generale con corteo a Monza.

Monza si ferma: due maxi cortei in due giorni, città blindata - Due maxi cortei sono previsti per i prossimi giorni in città.