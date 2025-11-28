A Montecitorio No justice without life interviene Tajani

ROMA – Lunedì 1° dicembre, a partire dalle ore 9.50, presso l’aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio si svolgerà “No justice without life”, il 15° incontro internazionale dei ministri della Giustizia promosso dalla comunità di Sant’Egidio. Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Interviene il vicepresidente del consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

