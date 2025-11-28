A Milano prove generali di Olimpiadi con la World Cup juniores di speed skating Ma l’impianto verrà usato solo per i Giochi
Prove generali in vista di quel che sarà. Sabato 29 e domenica 30 novembre, il Milano Speed Skating Stadium si svela agli spettatori per la prima volta in assoluto, in occasione della prima tappa della Coppa del Mondo junior di speed skating, ovvero il massimo circuito internazionale riservato ai migliori pattinatori Next Gen (junior e neo-senior). Un appuntamento che fungerà anche da test eventi in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Una struttura che però avrà come destinazione finale la rassegna a Cinque Cerchi, visto che non verrà riutilizzata successivamente. Una capienza massima di 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
