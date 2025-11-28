A Milano la fotografia diventa musica | Carlo Ferrara in mostra tra autoritratti e paesaggi dell’anima

Un uomo sospeso tra terra e cielo, una figura che si moltiplica e si dissolve come in un gioco di specchi pirandelliano. A Milano, allo Spazio Ardire, dal 22 novembre al 28 dicembre si apre “Uno, Nessuno e Carlo Ferrara”, una mostra fotografica-concerto che intreccia immagine e suono in un racconto poetico sull’identità. L’autoscatto come meditazione visiva. Le fotografie di Carlo Ferrara nascono da una tecnica insolita: autoritratti realizzati dal basso o dall’alto, con droni ed esposizioni multiple, dove il corpo diventa geometria pura. Ispirato al surrealismo di Magritte e Rodney Smith, l’autore trasforma il paesaggio in un teatro esistenziale dove la figura umana dialoga con l’ambiente fino a confondervisi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - A Milano la fotografia diventa musica: Carlo Ferrara in mostra tra autoritratti e paesaggi dell’anima

