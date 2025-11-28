A Milano c' è un campo di basket riempito di girasoli | le immagini bellissime

Milano non è una città indifferente e alcuni gesti lo ribadiscono in modo chiaro. In questi giorni il campo di basket in via Dezza, dietro piazzale Aquileia, è stato letteralmente preso d'assalto dalla gente comune che ha voluto lasciare un girasole in ricordo di Alessandro. Alessandro aveva 15. 🔗 Leggi su Milanotoday.it