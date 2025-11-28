A Milano c' è un campo di basket riempito di girasoli | le immagini bellissime
Milano non è una città indifferente e alcuni gesti lo ribadiscono in modo chiaro. In questi giorni il campo di basket in via Dezza, dietro piazzale Aquileia, è stato letteralmente preso d'assalto dalla gente comune che ha voluto lasciare un girasole in ricordo di Alessandro. Alessandro aveva 15. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Via Giuseppe Dezza a Milano, campo da basket. Sabato 29 novembre 2025 ore 14 e 30. Tutti qui per Alessandro. - facebook.com Vai su Facebook
Milano, telecamere di Area B e C in campo: così riparte la battaglia anti-abusivi - Milano – La vera novità riguarda l’utilizzo delle “informazioni delle telecamere relative alle ztl nel territorio del Comune di Milano, nei limiti previsti dalla normativa in vigore e nelle modalità ... Scrive ilgiorno.it
Milano, travolta dall'auto rubata: a bordo c'erano quattro bambini. Trovati in un campo nomadi - Alla guida dell'auto rubata a un gruppo di turisti francesi che ha investito e ucciso una donna di 71 anni a Milano c'era un bambino. Segnala iltempo.it