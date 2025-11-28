A Koreja L’imputato non è colpevole della compagnia Giardino Chiuso
Il 15 marzo 1921 un turco corpulento cammina per le strade di Berlino. Uno studente armeno, Soghomon Tehlirian, lo raggiunge e lo colpisce mortalmente con una pallottola. La vittima è Talaat Pascià, già Ministro degli Interni e uomo forte del governo dei “Giovani Turchi”, rifugiatosi in Germania. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
L’imputato non è colpevole Liberamente ispirato agli Atti del processo “Talaat Pascià” Nuovo allestimento 2025 – Prima Nazionale 30 novembre • ore 18:30 > produzione Compagnia Giardino Chiuso, Fondazione Fabbrica Europa > con il contributo di Mi - facebook.com Vai su Facebook