A Koreja L’imputato non è colpevole della compagnia Giardino Chiuso

Il 15 marzo 1921 un turco corpulento cammina per le strade di Berlino. Uno studente armeno, Soghomon Tehlirian, lo raggiunge e lo colpisce mortalmente con una pallottola. La vittima è Talaat Pascià, già Ministro degli Interni e uomo forte del governo dei "Giovani Turchi", rifugiatosi in Germania.