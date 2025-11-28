A Filippo Conca il Premio Panathlon | è lui l' atleta lecchese dell' anno

Leccotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dicembre, come vuole una consumata consuetudine del Panathlon Club Lecco, è sinonimo dell’attribuzione dei premi Panathlon agli sportivi lecchesi. La consegna del 2025 rappresenta un momento importante per il club, che va a riconoscere le imprese significative della “lecchesità” a livello. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

filippo conca premio panathlonA Filippo Conca il Premio Panathlon: è lui l'atleta lecchese dell'anno - Riconoscimenti anche a Lisa Guerrera, Filippo Vedana, Andrea Elia, Dino Tenderini e alla Canottieri Lecco per i 130 anni ... Come scrive leccotoday.it

filippo conca premio panathlonA Filippo Conca il Trofeo Panathlon Club Lecco 2025 - Targhe di merito alla Canottieri Lecco e a Dino Tenderini Cerimonia aperta al pubblico il 9 dicembre al Politecnico LECCO – Il mese di dicembre, come da trad ... Riporta msn.com

Ciclismo, a Filippo Agostinacchio il Premio Panathlon 2025 - Il ciclista Filippo Agostinacchio è il vincitore del Premio Panathlon 2025, intitolato alla memoria del giornalista Renato Godioz. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Filippo Conca Premio Panathlon