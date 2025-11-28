A che ora lo sci di fondo oggi in tv 10 km Ruka 2025 | programma tv streaming italiani in gara

Ci siamo: sta per partire la Coppa del Mondo di sci di fondo. Oggi in programma le due 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, un classico (e non ce ne voglia il gioco di parole) di questo inizio finlandese, anche questo ormai tradizionalmente a Ruka. Notevole la presenza italiana al via, con il contingente maschile inevitabilmente prossimo a essere trascinato da Federico Pellegrino non tanto nelle gare distance quanto, chiaramente, nelle sprint. Ed è anche la sua ultima stagione prima del ritiro, un addio che sarà inevitabilmente legato a quel che sarà a Milano Cortina. In campo femminile annata di crescita, o almeno questo è quel che si spera, per Maria Gismondi, che cerca spazio in un’annata che potrebbe avere tante protagoniste diverse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 10 km Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara

