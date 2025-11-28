A che ora la Sprint e le qualifiche di F1 su TV8 GP Qatar 2025 | programma in chiaro
A Lusail nella giornata di domani, sabato 29 novembre, si terranno la Sprint e le qualifiche del GP del Qatar, tappa numero 23 (su 24) del Mondiale 2025 di F1: il fine settimana proseguirà dunque già con l’assegnazione dei primi punti del weekend. Alle ore 15.00 italiane il programma sarà aperto dalla Sprint, che si correrà sulla distanza dei 19 giri (60 minuti il tempo limite), mentre a seguire, dalle ore 19.00 italiane, si disputeranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza della gara lunga di domenica. Le qualifiche e la Sprint di F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
