A che ora la F1 oggi in tv GP Qatar 2025 | orari FP1 e Sprint Qualifying streaming differita TV8

Oggi, venerdì 28 novembre, prenderà il via il week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Si torna a girare, dopo aver messo alle spalle il round di Las Vegas, sul circuito cittadino in Nevada. A Lusail le squadre saranno costrette a trovare la quadra in tempi serrati, su un tracciato molto esigente sulle gomme. LA DIRETTA LIVE DI FP1 E QUALIFICHE SPRINT DI F1 ALLE 14.30 E 18.30 Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, l’ultima del 2025. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

