A Casoli la proiezione del documentario Restiamo umani La storia di Vittorio Arrigoni
Sabato 29 novembre, alle ore 17, al cinema teatro comunale di Casoli, terzo appuntamento della rassegna contro il genocidio in Palestina, con la proiezione del documentario “Restiamo umani. La storia di Vittorio Arrigoni”. Il film ripercorre la testimonianza umana e politica di Vittorio, dal suo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
