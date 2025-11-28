A Benevento arriva la Salernitana per il derby | piano traffico per il 1° dicembre

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benevento blindata per il derby contro la Salernitana, in programma lunedì 1° dicembre: c'è il piano traffico per gestire i tifosi di entrambe le squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

benevento arriva salernitana derbyA Benevento arriva la Salernitana per il derby: piano traffico per il 1° dicembre - Benevento blindata per il derby contro la Salernitana, in programma lunedì 1° dicembre: c'è il piano traffico per gestire i tifosi di entrambe le squadra ... Segnala fanpage.it

benevento arriva salernitana derbyBenevento-Salernitana: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Derby campano al vertice del Girone C di Serie C tra Benevento e Salernitana: le formazioni, il canale tv e la copertura streaming. Si legge su calciomercato.com

benevento arriva salernitana derbyBenevento-Salernitana, piano sicurezza in vista del derby: pronto il “team” di duecento agenti - Si prevede che saranno circa duecento, tra quelli locali e i rinforzi, gli agenti delle forze dell'ordine che presidieranno il derby di calcio tra Benevento e Salernitana in ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Benevento Arriva Salernitana Derby