9 minuti con l' Arcivescovo Bellandi su Telediocesi | Situazione che intristisce

La sostenibilità economica dell'informazione locale e le delicate questioni bioetiche sono stati i temi centrali dell’ultimo appuntamento di “9 minuti”, la video-intervista mensile all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Andrea Bellandi. Nel corso dell’incontro diffuso oggi, il prelato ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it