9 minuti con l' Arcivescovo Bellandi su Telediocesi | Situazione che intristisce
La sostenibilità economica dell'informazione locale e le delicate questioni bioetiche sono stati i temi centrali dell’ultimo appuntamento di “9 minuti”, la video-intervista mensile all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Andrea Bellandi. Nel corso dell’incontro diffuso oggi, il prelato ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Con l'Avvento è tornato il momento del #Kaire dell'Arcivescovo, pochi minuti di riflessione e preghiera quotidiana per accompagnarci nel cammino verso il Natale: ? - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Salerno, ritorna da oggi la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’arcivescovo Bellandi - intervista dell’ultimo venerdì del mese all’arcivescovo di Salerno- Secondo agensir.it