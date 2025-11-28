5 idee per avvicinarsi allla magia Natale senza allontanarsi troppo da Milano
Il quarto weekend di novembre, dopo qualche fiocco di neve, sarà accompagnato da belle giornate di sole, anche se decisamente fredde. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi giorni d'autunno. Qualche meta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sono passati 5 anni dall’inaugurazione della Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni. 5 anni di noi e di voi, di eventi, progetti, idee condivise. Di sorrisi, abbracci, sconfitte e vittorie. Un lavoro che in questi anni, ha visto tante donne del territorio avvicinarsi, ab - facebook.com Vai su Facebook
5 idee chiave alla base del nuovo regolamento agricolo della Commissione europea - La Commissione europea lancia una profonda revisione della Politica Agricola Comune: semplificazione, fine della struttura a due pilastri e parziale rinazionalizzazione. Da it.euronews.com