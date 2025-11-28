45° anniversario del terremoto dell’Irpinia | tra memoria e prevenzione
Nella giornata di oggi, 28 novembre 2025, presso il Teatro comunale “Carlo Gesualdo” di Avellino, si è svolto il convegno “23 novembre 1980: dalla memoria alla prevenzione”, organizzato dal Comando dei Vigili del fuoco di Avellino in occasione del 45° anniversario del terremoto dell’Irpinia, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
