40 secondi l’ultimo giorno di Willy Monteiro Duarte

Linkiesta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quaranta secondi sono tanti o sono pochi? Sono quelli bastati a prendere la vita a Willy Monteiro Duarte, ragazzo italiano di origini capoverdiane che nella notte del 6 settembre 2020 è stato brutalmente ucciso a Colleferro, in provincia di Roma, per mano dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, già coinvolti in risse e pestaggi precedenti alla morte di Willy. Mercoledì 26 novembre una sentenza della Cassazione ha riconfermato l’ergastolo per Marco Bianchi, mentre il fratello dovrà scontare vent’otto anni. “Quaranta secondi” è il titolo del film uscito nelle sale il 19 novembre che racconta le ventiquattro ore che hanno preceduto la morte violenta del ragazzo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

40 secondi l8217ultimo giorno di willy monteiro duarte

© Linkiesta.it - “40 secondi”, l’ultimo giorno di Willy Monteiro Duarte

Contenuti che potrebbero interessarti

40 secondi l8217ultimo giorno40 secondi, il film di Vincenzo Alfieri che racconta l’ultimo giorno di Willy Monteiro - Leggi su Sky TG24 l'articolo 40 secondi, il film di Vincenzo Alfieri che racconta l’ultimo giorno di Willy Monteiro ... Riporta tg24.sky.it

40 secondi l8217ultimo giorno40 secondi (2025). Poco tempo, tanti dettagli - Recensione, trama e cast di 40 secondi (2025): Il film sulla storia di Willy Monteiro Duarte presentato in concorso alla ventesima Festa del Cinema di Roma ... Da locchiodelcineasta.com

40 secondi l8217ultimo giorno40 secondi , la storia di Willy Monteiro Duarte arriva al cinema in un film d'impegno civile - Vincenzo Alfieri porta sul grande schermo la storia vera del ragazzo ucciso in una rissa nel 2020, raccontando le ventiquattro ore che ne hanno preceduto la morte. vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 40 Secondi L8217ultimo Giorno