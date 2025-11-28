40 secondi l’ultimo giorno di Willy Monteiro Duarte
Quaranta secondi sono tanti o sono pochi? Sono quelli bastati a prendere la vita a Willy Monteiro Duarte, ragazzo italiano di origini capoverdiane che nella notte del 6 settembre 2020 è stato brutalmente ucciso a Colleferro, in provincia di Roma, per mano dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, già coinvolti in risse e pestaggi precedenti alla morte di Willy. Mercoledì 26 novembre una sentenza della Cassazione ha riconfermato l’ergastolo per Marco Bianchi, mentre il fratello dovrà scontare vent’otto anni. “Quaranta secondi” è il titolo del film uscito nelle sale il 19 novembre che racconta le ventiquattro ore che hanno preceduto la morte violenta del ragazzo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
