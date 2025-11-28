4 di Sera Senaldi inchioda Greta | Per scioperare

Liberoquotidiano.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ci sono tre cose che mi fanno strano": Pietro Senaldi, condirettore di  Libero,  lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a  Dritto e Rovescio  su Rete 4 commentando i cortei di oggi, venerdì 28 novembre, collegati a uno sciopero generale in segno di protesta contro il governo e la legge di bilancio. "E' stato rimproverato questo governo per la finanziaria che non darebbe crescita, però l'ha rimproverato chi come programma di governo aveva la decrescita, santo cielo.", ha cominciato Senaldi. Poi ha proseguito: "Seconda cosa: è stato detto che viene svilito il Parlamento, però è stato detto da chi questo Parlamento lo ha affettato del 30% quindi significa che non lo riteneva proprio un tempio della democrazia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

4 di sera senaldi inchioda greta per scioperare

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Senaldi inchioda Greta:" Per scioperare..."

Altri contenuti sullo stesso argomento

4 di Sera, Senaldi smaschera “Una piazza per l'Europa”: volete la pace o la guerra? - “Una piazza per l’Europa” è stata la manifestazione andata in scena a Roma dopo l’appello lanciato da Michele Serra su Repubblica. Come scrive iltempo.it

4 di sera, Senaldi smaschera il gioco di Trump: "Meloni l'unica a essere ascoltata" - Se ne parla durante la puntata di 4 di sera in onda il 29 aprile su Rete4. Riporta iltempo.it

Pietro Senaldi a 4 di Sera: “Si fa politica sul turismo. Ma non c’era l’overtourism?” - Nel talk show 4 di Sera su Rete 4, Pietro Senaldi, condirettore di Libero, ha acceso il dibattito sul turismo estivo. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: 4 Sera Senaldi Inchioda