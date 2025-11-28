28 novembre Santa Caterina Labouré | l’umile suora scelta dalla Madonna per donare al mondo la Medaglia Miracolosa

Veggente delle apparizioni dell’Immacolata, santa Caterina Labourè è la suora che ha diffuso nel mondo la Medaglia miracolosa e le promesse fatte dalla Madonna. È conosciuta come la veggente a cui apparve l’Immacolata con la richiesta di far coniare la Medaglia miracolosa. Lei è santa Caterina Labourè che la famiglia vincenziana commemora oggi 28 novembre.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 28 novembre, Santa Caterina Labouré: l’umile suora scelta dalla Madonna per donare al mondo la Medaglia Miracolosa

Approfondisci con queste news

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 27 novembre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa nella Basilica di san Francesco in Assisi - Vuoi far celebrare - facebook.com Vai su Facebook

Oggi 25 novembre, Santa Caterina d’Alessandria: bella e dotta, ispiratrice di grandi Sante - Martire dei primi secoli, Santa Caterina d'Alessadria, giovane, bella e acculturata, rappresenta un modello per tante grandi Sante. Riporta lalucedimaria.it

Auguri Santa Caterina oggi, 25 novembre 2025/ Frasi, citazioni e immagini per festeggiare l’onomastico - Auguri Santa Caterina oggi, 25 novembre 2025: frasi, preghiere, citazioni e immagini da inviare ad amici e parenti ... Come scrive ilsussidiario.net

Santa Caterina d’Alessandria, 25 novembre 2025/ Oggi si celebra la vergine martire egiziana - Santa Caterina da Siene fu martirizzata nel IV secolo dall'imperatore Massimino: non la ottenne in sposa e così la uccise quando aveva solo diciotto anni ... Segnala ilsussidiario.net