16enni della baby gang arrestate a Padova 8 capi di imputazione | rapine pestaggi e umiliazioni alle coetanee

Due sedicenni della baby gang arrestate a Padova per aggressioni e rapine: misure cautelari dopo una lunga scia di violenze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 16enni della baby gang arrestate a Padova, 8 capi di imputazione: rapine, pestaggi e umiliazioni alle coetanee

