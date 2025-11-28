È venerdì, fa freddo, magari avete brutti pensieri. Magari siete tifosi della Fiorentina e non vedete la luce in fondo al tunnel. Magari siete tifosi dell’Atalanta e la notte continuate a sognare Gian Piero Gasperini. L’ultimo weekend di Serie A ha messo qualche gol in più, ma il calcio italiano rimane il solito grigiore. Ormai è tutto 3-5-2 a perdita d’occhio, esterni a tutta fascia, cavalli che corrono sul binario. I gol sono una rarità, i dribbling non ne parliamo neanche. Il calcio è anche questione di gusto, per carità, ma a guardare queste partite si sente la costrizione della contingenza: il mutuo da pagare, le bollette che stanno per scadere, quel punticino che fa comodo a tutti, anche a noi che guardiamo la classifica nella speranza che si muova. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - 10 giocate di Atta che vi faranno sentire meglio