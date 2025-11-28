10 fumetti marvel da leggere prima della fase sei del marvel cinematic universe

Il recente sviluppo del Marvel Cinematic Universe (MCU) si concentra sulla fase finale della Multiverse Saga, un arco narrativo che promette di concludere in modo epico le realtà alternative e gli eventi dello studio. Questa fase, definita come Phase Six, si caratterizza per un percorso meno lineare rispetto alle precedenti saghe, con anticipazioni sparse tra pellicole e produzioni originali su Disney+. In questo contesto, diverse storie dai fumetti trovano nuova vita nel cinema e nelle serie TV del franchise, creando un intreccio ricco di personaggi e trame che si sviluppano in modo sempre più complesso e affascinante. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

