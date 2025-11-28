Il percorso artistico di John Wayne comprende molte sfaccettature poco conosciute, oltre ai celebri Western e film bellici cui è principalmente associato. Nonostante la sua fama sia legata soprattutto ai duelli cowboy, esistono pellicole meno celebri che meritano attenzione e riconoscimento. In questo approfondimento si esamineranno alcuni di questi lavori meno noti, evidenziandone le peculiarità e il valore storico e cinematografico. film di guerra meno ricordati ma di grande rilievo. back to bataan (1945). Tra le pellicole di guerra di John Wayne, Back to Bataan si distingue come una delle meno menzionate, eppure molto apprezzata dalla critica, con un punteggio dell’86% su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 10 film meno conosciuti di John Wayne oltre i western