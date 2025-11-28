10 arc di dragon ball così brutti da rischiare di rovinare l’anime

Le serie di anime di lunga durata sono caratterizzate da molteplici archi narrativi, alcuni dei quali risultano meno efficaci rispetto ad altri. Nel contesto di Dragon Ball, alcuni story arc sono considerati meno memorabili per vari motivi, come il ritmo narrativo, l’impatto sulla trama complessiva e lo sviluppo dei personaggi. Nonostante ciò, non si può parlare di veri e propri “noli” delle saghe, ma piuttosto di momenti meno distintivi rispetto ai picchi della serie. In questo approfondimento, vengono analizzati alcuni degli archi narrativi più criticati del franchise, evidenziando le caratteristiche salienti e le peculiarità di ciascuno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

