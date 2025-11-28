? Luisa Ranieri | Nella Società di Oggi Essere Donna Significa Essere Un Eroe

L’attrice, protagonista del film Natale senza babbo su Prime Video, riflette sulle sfide della vita moderna. Riguardo al marito Luca Zingaretti, confessa: “È un po’ svampito, se non ci fossi io.” La Gestione Quotidiana di Una Donna Moderna Luisa Ranieri, in occasione dell’uscita del suo nuovo film Natale senza babbo (una commedia fantasy disponibile su . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Luisa Ranieri: “Nella Società di Oggi, Essere Donna Significa Essere Un Eroe”

News recenti che potrebbero piacerti

Luisa Ranieri è la grande protagonista di Natale senza Babbo, il film Prime Video su una donna che scopre di poter diventare molto più forte di quanto immaginasse Vai su X

Natale senza Babbo (2025). Conferenza stampa con Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann - Prime Video Natale senza Babbo — dichiarazioni esclusive di Luisa Ranieri, Alessandro Gassmann, Valentina Romani, Caterina Murino e il regista Stefano Cipani r - facebook.com Vai su Facebook

Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann: 'La crisi esistenziale di Babbo Natale? Come noi attori, tra porte chiuse in faccia e up and down' - L'intervista di Affaritaliani alle ... - "Questo film fa riflettere sul ruolo della donna e di padre e madre nella famiglia". Lo riporta affaritaliani.it

Luisa Ranieri: “Essere donna è diventato stressante, io per fortuna ho degli aiuti”. Poi parla del marito Luca Zingaretti - Classe 1973, da domani su Prime con “Natale senza babbo” (insieme ad Alessandro Gassmann). Segnala today.it

Natale senza Babbo, crisi in famiglia: video intervista con Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann - Ecco allora in streaming sulla piattaforma dal 28 novembre Natale senza Babbo, la crisi del panciuto maschio dispensato ... Secondo comingsoon.it