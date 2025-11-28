? Luisa Ranieri | Nella Società di Oggi Essere Donna Significa Essere Un Eroe

L’attrice, protagonista del film Natale senza babbo su Prime Video, riflette sulle sfide della vita moderna. Riguardo al marito Luca Zingaretti, confessa: “È un po’ svampito, se non ci fossi io.” La Gestione Quotidiana di Una Donna Moderna Luisa Ranieri, in occasione dell’uscita del suo nuovo film Natale senza babbo (una commedia fantasy disponibile su . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Luisa Ranieri: "Nella Società di Oggi, Essere Donna Significa Essere Un Eroe"

