?? Riforma della Difesa | La Leva Volontaria di Crosetto Creerà Una Riserva Ausiliaria da 10 Mila Unità

Il Ministro Crosetto smentisce il ritorno della naja obbligatoria, puntando invece su una nuova “riserva ausiliaria dello Stato” composta da professionisti esperti e militari in congedo, pronta per guerre, calamità e crisi internazionali. Addio alla “Vecchia Naja” Obbligatoria Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sta lavorando a una proposta di legge per reintrodurre un “servizio . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ?? Riforma della Difesa: La “Leva Volontaria” di Crosetto Creerà Una Riserva Ausiliaria da 10 Mila Unità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Difesa immunitaria Il governo punta a creare un Servizio sanitario militare nazionale, pagato con i soldi del SSN ma senza il controllo delle Regioni. Una «riforma top secret» che però scontenta tutti - facebook.com Vai su Facebook

Difesa immunitaria Il governo punta a creare un Servizio sanitario militare nazionale, pagato con i soldi del SSN ma senza il controllo delle Regioni. Una «riforma top secret» che però scontenta tutti Vai su X

Leva militare in Italia, chi viene chiamato. Crosetto: «Su base volontaria». Riserva da 10mila militari - Ingrossare le fila della Riserva italiana, fino a diecimila soldati. Secondo ilgazzettino.it

Leva militare in Italia, Crosetto: «Si, ma su base volontaria». Riserva da 10mila militari - Ingrossare le fila della Riserva italiana, fino a diecimila soldati. Segnala ilmattino.it

Cos’è la leva militare volontaria proposta dal ministro Crosetto e chi sarebbe coinvolto - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha rilanciato la proposta di una leva militare, che presenterà come disegno di legge prima al governo e poi al ... Segnala fanpage.it