?? Riforma della Difesa | La Leva Volontaria di Crosetto Creerà Una Riserva Ausiliaria da 10 Mila Unità

28 nov 2025

Il Ministro Crosetto smentisce il ritorno della naja obbligatoria, puntando invece su una nuova “riserva ausiliaria dello Stato” composta da professionisti esperti e militari in congedo, pronta per guerre, calamità e crisi internazionali. Addio alla “Vecchia Naja” Obbligatoria Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sta lavorando a una proposta di legge per reintrodurre un “servizio . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

